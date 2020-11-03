蘋果在稍早之前正式向媒體發出邀請函，確認將在美國PST時間11月10日早上10點（台灣時間11月11日凌晨2點），史無前例的舉行今年第三場秋季新品發表會。從發表會邀請函暗藏的AR（擴增實境）動畫來看，很明顯主角將是採用蘋果自行研發晶片Apple Silicon的全新Mac。
蘋果透過經典標語「One more thing」來為11月的發表會命名，暗示了本次發表會似乎是充滿驚喜！針對本次發表會，財經記者Mark Gurman指出主角就是採用Apple Silicon的Mac，至於確切的機種，將會是13吋的MacBook Air以及13吋、16吋的MacBook Pro。此外，全新設計的iMac、Mac mini以及體積只有上一代一半的Mac Pro也正在開發中，令人相當期待。
而除了全新的Apple Silicon Mac之外，傳聞已久的AirPods Studio頭戴式無線耳機、AirTag（或稱Apple Tag)藍牙追蹤器，也或許有機會在本次發表會亮相。此外，蘋果目前旗下五大作業系統中，僅剩macOS Big Sur 11.0尚未釋出正式版本。業界推測，蘋果可能會選在11月的Mac發表會才會同步釋出正式版。蘋果將推出採用Apple Silicon的Mac，之所以備受期待是因為，新機的續航力可望有大幅提升，並且成本有可能明顯下降，成為市場上更具競爭力的產品。
本次發表會不僅將透過蘋果美國官網直播，透過蘋果設備即可連線至蘋果官網收看，若沒有蘋果設備的話，則也可透過YouTube收看直播。
(科技)
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