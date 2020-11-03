矽晶圓大廠環球晶（6488）將於今日下午召開法說會。法人估計矽晶圓市況已經走出谷底並進入新的成長循環，環球晶後續將受惠於市場需求動能。12吋磊晶片需求非常強勁，持續滿載生產；8吋除部分磊晶產能利用率稍低於9成外，其他均為滿載；6吋第3季產能利用率進一步較第2季的7成提升。今年第4季，蘋果、三星、OPPO、Vivo等手機廠下半年力拚5G智慧型手機出貨，加上疫情帶動遠距商機並推動筆電及平板銷售暢旺，將進一步推升第4季12吋矽晶圓需求。

環球晶今年第3季營收140.06億元，季增2.23%，年減2.08%。由於近期市場晶圓代工產能吃緊，持續去化矽晶圓庫存水位，法人估計矽晶圓市況已經走出谷底並進入新的成長循環，環球晶後續將受惠於市場需求動能。

權證發行商建議，看好環球晶後市的投資人，可布局價內外10%以內，到期日90天以上的權證，如：環球晶麥證03購01(714294)、環球晶統一02購01(711905)，參與行情。

(時報資訊)