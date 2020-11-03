ATP男子職業網球賽本周進入巴黎大師賽，大會第5種子、克羅埃西亞選手柯瑞奇（Borna Coric）在發球上有所發揮，儘管面臨過一些難題，仍以7比6（7比5）、6比1擊退從會外賽打進來的匈牙利對手福索維斯（ Marton Fucsovics）。

巴黎大師賽是今年度ATP巡迴賽最後一場大師賽，也是一場室內網球賽，柯瑞奇雖然一開始在發球上有點麻煩，不過及時調整好狀況，靠著一發拿下35分，賽後表示：「這場比賽不輕鬆，每次我倆交手都很難打。第一盤在局數形成2比1時，我打了不太妙的一局，前兩個發球都沒把握住，不過在那之後，我的發球就成為我最大的武器了。」

上個月在法國網球公開賽斬獲生涯第13座法網的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），也會挑戰這次巴黎大師賽，並將尋求生涯在這項賽事的第一勝，預計明天32強戰迎戰同胞羅培茲（Feliciano Lopez），如果納達爾一路順利過關並摘冠，將是他生涯第36座大師賽冠軍，可以追平塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的紀錄。

巴黎大師賽因為新冠肺炎疫情不開放觀眾進場，原本預計參賽的英國雙打選手塞爾斯伯里（Joe Salisbury），因為和新冠確診者持續近距離接觸，在防疫規定下必須退賽。

(中時 )