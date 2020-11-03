長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭隨機性侵殺害棄屍，引發兩國社會譁然。女大生遭擄路段太暗長期遭詬病，事發後此事再被提起，而警方也爆吃案爭議。台南市長黃偉哲出面緩頰，表示警方未吃案且路燈只壞2盞，豈料又掀眾怒。對此，向來表態支持民進黨的「卡神」楊蕙如，忍不住批評台南市荒腔走板，長期支持綠營，不代表無條件容忍。

楊蕙如在臉書表示，9月初台南爐渣南鐵加上美豬的事，曾跟朋友說，不好好處理，英政府民調會掉5%以上，或是滿意度不滿意度拉近10%以上，結果真的發生了。10月初又說，大陸一直軍演送票，台灣人最賭爛這種，小英民調會回升，結果也是如此。

這幾日台南馬來西亞女僑生命案，從警方吃案、市長吃肉燥飯，還說警方不吃案路燈只壞兩盞，讓楊蕙如忍不住說，「我長期支持綠營是因為反共，不代表無條件容忍這些好嗎？」看到馬來西亞女學生媽媽痛哭，自己也跟著流眼淚，「高層如果不再正視台南市這一連串荒腔走板的狀況，唉……」。

此外，楊蕙如也PO出遭網友嗆殺的相關報導，表示挺綠被人嗆要殺，然後看台南市政府遇事情處理的荒腔走板，講一下就被某些綠東廠說是藍白黃網軍，「你說沒有怕過是假的，但是要我被嗆兩下就啥都不講更不可能」，認為支持綠營的方式不是無腦護航，是有錯要指正。

(中時新聞網)