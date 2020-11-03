美國總統大選進入最後的倒數計時，在美國時間11月3日將正式選出下一屆的總統人選，全世界都在關注最後的結果；而在選前的各式主流民調皆顯示，民主黨的候選人拜登將會打倒現任總統川普，但美國博弈網站卻有不一樣的說法。

美國博弈網站DraftKings在推特上發文指出，在總統大選的賭盤中，全美除了科羅拉多以外，「其他49州的賭徒都是多數人投川普當選」，這跟主流媒體所統計的民調顯示「拜登擁有雙位數領先」有著天南地北的差異，也讓許多人出現各種想像。

該推文被分享到台灣論壇，網友們也感到相當好奇，因為賭盤不是像民調一樣，動張嘴就可以決定要挺誰，是貨真價實的丟錢進去做決定，許多網友就表示「川普賠率比較高」、「明天就可以知道究竟是莊家輸到脫褲還是賭盤大海嘯了」、「民調冷冰冰、賭盤熱呼呼」、「下注的人多，賠率卻起不來，這很奇怪」、「下川普的人多，但是丟進去的錢不多的意思吧」。

(中時新聞網)