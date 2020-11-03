11月2日罷捷攤位現場。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

「鳳山清捷隊」昨日（2）宣布，預計於11月20號送審「罷免黃捷第二階段」，而目前連署進度已達三萬三千份，距離目標四萬份，還缺數千份，在此之前將持續收件。「鳳山清捷隊」刊出昨日（2）連署現場照片，不僅現場熱心志工情緒激昂，現場更是聚集滿滿熱情民眾，即便窩在大馬路邊、用手機充當檯燈，他們仍無懼克難不放棄手中罷免的希望。網友直言：「那些唱衰的韓黑們看了一定被嚇哭！」

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發文寫道：「罷捷總部11/3向外擺攤資訊：捷運鳳山西站2號出入口旁邊（自由路281號），下午15:00-19:00；五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊（五甲三路與五福二路T字路口）的炸雞店大姐可替罷捷總部『收件』及『提供第二階段連署書』，每日13:00-20:00。

對於罷免行動持續開出捷報，罷捷總部發言人徐尚賢昨日為「罷免陳致中總部–鎮港除蟲隊」二階通過，表達恭喜之意，並表示，非常樂見人民展現公民意志，也懇請社會大眾能給台灣公民罷免權公平的空間、公開的方式、公正的標準。並指出，「罷捷」預計於11月20號送審第二階段罷免連署，雖距四萬份目標仍差數千份，但在剩下的十多天，總部會上緊發條，全力衝刺。

現場照片曝光，網友紛紛留言：「那些唱衰的韓黑們看了一定被嚇哭！」「韓黑快來看啊！」「光復鳳山有希望了」、「現在有誰會在乎高雄怎麼樣了？不像以前每天都是高雄的新聞。恭喜貪二代！」「鳳山清捷隊加油」、「看到一堆綠蛆部隊出來護航就知道他們怕了，光一個美國選舉都能扯到台灣假新聞，就知道綠色媒體有多骯髒了，整天在那韓粉報復，綠畜霸凌韓粉時就正義了？就跟美豬、核四一樣，誰在搞台灣難道這也是韓、馬害的？除四小福勢在必行！」「恭喜韓粉『好像』又過了一個階段」。

(中時新聞網)