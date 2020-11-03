女學生遇害路段燈火通明。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

震驚社會的馬國女大生命案，飽受學生和輿論撻伐的「死亡之路」，路燈不夠亮挨批後，事發後才全亮，加上台南市長黃偉哲日前一席「才2盞不亮」招致抨擊，台南市長黃偉哲2日晚間現地視察，要求官員全面清查校園周邊路燈。但也當場訓斥歸仁區長柳世雄等官員：「我被釘得滿頭包，第一時間應該你們出來」，針對女大生遇害不幸事件，他也將在今天市政會議要求工務局、民政局及交通局，跨局處推動「點亮偏鄉計畫」。

路燈不亮後續效應發酵，該校大學生在該校臉書社團募集證據打臉黃偉哲。黃偉哲今天在臉書表示，「台南市的每一盞路燈，都是保障市民安全回家的路，點亮每一盞燈，都是市府的責任。」

他說，縣市合併升格前後，台南偏鄉地區受限於經費，沒有足夠的路燈、甚至繳不起電費，這樣的城鄉差距，對於民眾不公平，也造成這次命案憾事。他再一次為這個不幸的發生，代表市府向大家道歉。「我們的確做得不夠，也應該痛定思痛檢討缺失」，因此將要求工務局、民政局及交通局，跨局處推動「點亮偏鄉計畫」。

他說，點亮偏鄉計畫，結合市民、鄰里、學校和學生，一起為市民及學生規劃安全的路。市府將深入基層，點亮村里間的「暗黑道路」，架設足夠的路燈、設置足夠的路口監視器，以拉近城鄉差距，讓市民朋友有安心安全的道路。市府會主動盤點暗黑道路，也歡迎市民朋友反應需求。

黃偉哲重申，對於社會的不安，我們深切檢討，並且經過周詳規畫後，針對問題解決問題，繼「1029擴大校園安全會報」後，再推行「點亮偏鄉計畫」，期待重建安全城市。

(中時 )