大陸絲路智谷研究院院長梁海明、香港特區全國人大代表洪為民3日在陸媒《環球時報》聯名撰文指出，新冠疫情引發的香港經濟滯後效應正在逐漸浮現，近期已有研究報告顯示香港將陷入「催化性衰退」。還有人擔心，香港會在國家發展中被邊緣化。面對疫情帶來的挑戰，以及鄰近地區的快速發展，香港不能故步自封，也不能對中央「送大禮」有依賴心理，而要扮演更加開放的視窗角色，尤其是做好面向大陸的開放。

文章表示，過去一段時間，香港遭遇了雙重打擊，一方面是社會風波的衝擊，另一方面是疫情來襲。香港目前的失業率已達到6.4％，這是16年來最高的。今年香港GDP預計會出現較大的負增長，目前除了金融業，其他行業尤其航空業可以用慘澹來形容。

文章建議，香港想脫困，要改革，更要開放。香港過去的開放，更多是面向西方國家的開放；香港過去的國際化，更多表現為「西方化」。如今香港的不少行業對大陸的抗拒、封閉心態頗為強勢，在一些方面甚至已累及自身。以醫療行業為例，新冠疫情暴發期間，大陸醫護原本可更大力援助香港，卻被本地醫療界視為洪水猛獸；大陸廉價的檢測資源和試劑，也一度被不同利益集團抗拒，甚至橫加詆毀。

文章認為，其實，香港應向大陸開放醫療、教育等更多行業。香港面向大陸的開放，可從與深圳的深度互補入手。過去40年，深圳和香港是相互成就的。深圳和香港以前是「青梅竹馬」，現在可以「開花結果」了。

文章指出，未來深圳和香港可以運用各自的優勢實現深度互補，一方面，香港擁有良好的教育資源，深圳擁有良好的創業環境，香港高校培養出的人才可以到深圳創業，這是一層互補；另一方面，香港擁有完善的金融服務體系，在深圳發展壯大起來的企業也可以選擇到香港上市融資，這是另一層互補。通過一去一來形成良性循環，深港可共同打造「離岸科技中心」。

文章表示，粵港澳大灣區建設是香港向大陸開放可以依託的平台。從資料上看，粵港澳大灣區擁有7000多萬人口，而香港本土只有700萬人口，當香港產品拿到大灣區售賣，營業額將有呈10倍增長的機會，廣闊的市場是最直觀的機遇。

此外，生活在大灣區的居民收入普遍較高，他們有著廣大投資債券市場、購買保險等需求，這都可以給香港金融業帶來巨大支持，鞏固和推動香港作為國際金融中心的地位。

(中時 )