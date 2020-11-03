靜宜大學「國小魔法英語營」，融入SDGs及創意課程。（陳世宗攝）

靜宜大學「五力全開國小魔法英語營」深受家長及學童喜愛，今年一開放報名即秒殺！校方將英語融入創意課程、西方餐桌禮儀、校園體驗、闖關遊戲等，並特別設計SDGs(聯合國永續發展目標)相關活動，讓孩童也能藉此認識愛護地球的具體作法，關注全球重要議題。

靜宜英文系主任吳蕚洲說，邁入第3年的「五力全開國小魔法英語營─三部曲」，課程規劃強調「雙語教學」及「跨域多元學習」；以STEAM（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Art藝術、Mathematics數學）跨域素養為理念；藉由SDGs(聯合國永續發展目標)活動，在體驗多元的英文學習同時，思考如何創造更美好的世界！

靜宜大學將英語融入創意課程、西方餐桌禮儀、校園體驗、闖關遊戲等，並特別設計SDGs(聯合國永續發展目標)相關活動，讓孩童關注全球重要議題。（陳世宗攝）

邁入第3年的「五力全開國小魔法英語營─三部曲」，課程規劃強調「雙語教學」及「跨域多元學習」。（陳世宗攝）

靜宜校方以「希臘羅馬故事」，帶領孩童進入古希臘充滿神奇魔幻力量的想像世界，學習希臘神話中守護眾神的動物；藉由動人的故事，認識西方文化與知識的起源，及大自然各種生物。也透過孩童很熟悉的日本宮崎駿動畫電影《貓的報恩》主題曲〈幻化成風〉，達到音樂學習效果！

靜宜以STEAM跨域素養為理念；藉由SDGs(聯合國永續發展目標)活動，在體驗多元的英文學習同時，思考如何創造更美好的世界！（陳世宗攝）

就讀高雄市兆湘國小三年級的林上晴說，最喜歡體育的課程，能認識排球、羽球等球類的英文；到生活館裡買東西、用英文算數學，令她印象深刻！

每年都很期待參加營隊！連續3年報名的沙鹿國小五年級許瑁宸說，他很喜歡西洋神話課程，可以認識西洋神話12天神及天神守護的動物，還有需發揮團隊合作的「奧運比賽」課程。

台中市國安國小鄭晴約與台北市永樂國小林禹岑說，令她們印象深刻的是「校園趴趴GO」與「畫出英語力」課程，能參觀美麗的「主顧聖母堂」，用英文認識靜宜大學，還能畫出色彩豐富的萬聖節裝飾品，期待下次能繼續參加營隊！

(中時 )