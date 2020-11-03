聖路易紅雀的當家鐵捕莫里納(Yadier Molina)今年季外已滿38歲，但他沒有退役的打算，還說不惜離開球隊也要打下去。莫里納效力紅雀20年(17季大聯盟)，兩次世界大賽冠軍、9次金手套、4次白金手套，很難想像他會披上別隊的戰袍。

莫里納本季走完了3年6000萬美元的合約，他希望再簽兩年打到40歲。紅雀還沒放棄他，只是價碼必須重談。總裁摩澤利亞克(John Mozeliak)說他認識莫里納20年了，這種談判很難不傷害感情，宛如當年普侯斯(Albert Pujols)揮別紅雀(前往天使)。

依照大聯盟勞資協議，球員續約年薪不得少於前一季的80%，莫里納本季2000萬美元(疫情打折之前)，續簽至少要1600萬美元。紅雀先讓他成為自由球員就可以繞開這個規定，改用底薪簽回。今年季中紅雀爆發疫情，莫里納也中鏢，他出賽42場累積0.262打擊率，打擊三圍都比往年下降，但這個成績也很好，外傳至少有3支球隊與他接觸。

另一位39歲的宿將溫萊特(Adam Wainwright)也成為自由球員，他同樣想回到紅雀繼續投。然而紅雀沒有太多預算，當家二壘手寇頓王(Kolten Wong)的1250萬美元球團選項被他們放棄，也投入自由市場。

(中時新聞網)