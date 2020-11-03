安碁資訊(6690)董事會通過今年第三季財報，第三季營收1.96億元，年增14.14%；營業毛利8111萬元，年增18.64%，毛利率41.21%；營業淨利2570.9萬元，年增32.12%；稅後淨利2058.6萬元，年增33.29%；每股純益1.24元。

前三季累積營收達5.44億元，年增22.41%；營業毛利2.2億元，年增20.11%，毛利率40.54%；營業淨利6650.8萬元，年增22.49%；稅後淨利5444.1萬元；每股純益3.27元。安碁資訊與趨勢科技的聯盟，主要是結合兩家公司強項，讓彼此的團隊可以將全球與本地的威脅情資、SOC事件分析資料與事件回應等各種資訊進行交流分享，期盼對國內資安產業經濟產值與提升資安產業發展，灌注一股新的能量！

在面對資安威脅時，傳統的資安解決方案只能採取被動回應的作法，而且只能一次監控單一的威脅途徑，無法面對現在新型多樣的威脅情勢。因此，安碁資訊與趨勢科技強強聯手合作，透過安碁資訊的智能SOC資安監控中心將趨勢科技MDR託管式偵測及回應(Managed Detection and Response,MDR)服務整合納入，提供給政府或企業客戶，在進階端點、網路威脅偵測與應變及專業資安顧問，提供單一窗口一站式的資安監控整合性服務。

隨著APT進階持續性滲透攻擊(Advanced Persistent Threat,APT)手法的多元與複雜，企業即使採購各種的資安防禦軟體，也無法只靠一己之力來防堵因應。安碁資訊表示，經由雙方的合作，能在資安問題發生之前預先加以防範，從端點內部的威脅、駭客入侵或攻擊手法、系統與網路的事件行為應變回報與數位鑑識等，涵蓋前中後的所有階段，透過趨勢科技MDR來強化威脅偵測，監控並交叉關聯到更多的威脅管道，同步將各種資安事件資料集中至安碁資訊的SOC進行分類、研究，並透過專業資安人員解析判讀，適時提供通報警告。以免因為端點發現惡意程式時，發出過多的真假警訊而麻痺忽略，錯失了指出資安威脅的正確來源。企業如遇到重大資安威脅事件的緊急需求，安碁資訊亦可派駐資安專家on-site前往處理，並可在資安事件發生後提供數位鑑識專業服務。

(時報資訊)