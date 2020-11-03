新冠肺炎疫情全球大流行促使更多商業活動轉往線上，帶動了數位支付需求激增，第三方電子支付服務商PayPal Holdings Inc.上季營收獲利均優於華爾街預期，但由於其本季獲利展望保守，PayPal周一盤後股票大跌逾6%。

PayPal預估第四季經調整後獲利將成長17%～18%，不如分析師預估的年增約24%。執行長舒爾曼（Dan Schulman）在電話法說會上表示，該公司提供較為保守的第四季財測，部分因為這場大流行病帶來的不確定性及其對全球經濟的影響、周二舉行的美國總統大選與對社會動盪的擔憂。

為了防止疫情擴散而實施的限制措施，促使更多商業活動由實轉虛，PayPal就像其他同業一樣，亦得益於今年以來蓬勃的線上交易市場。

PayPal第三季共處理2,470億美元線上付款，較去年同期大幅成長36%，同時還新增了1,520萬個活躍客戶。該公司表示，今年的電子支付處理量可望達到近1兆美元。

雖然在第三季期間，許多地區鬆綁了流感防疫封鎖措施，但PayPal表示，數位支付仍持續保持成長動能，10月份的每日支付量創下歷史新高。

執行長表示，這世界正持續朝著數位優先型經濟加速前進，這為我們驅動了難以置信的強勁增長。

PayPal第三季營收年增約25%，為54.6億美元，略高於市場預估的54.3億美元。

旗下的Venmo事業，第三季處理的支付金額達到440億美元，年增61%。Venmo行動支付系統可讓用戶透過手機或網頁轉帳給他人。 PayPal預估到2021年，Venmo的營收將逼近9億美元。

PayPal第三季淨利為10.2億美元，相當於每股盈餘86美分，遠優於去年同期的淨利4.62億美元、每股盈餘39美分。經調整後，PayPal每股盈餘為1.07美元，優於市場預估的94美分。

(時報資訊)