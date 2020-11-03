全球主要經濟體工廠活動PMI數據表現優異，掩蓋投資人對歐洲主要經濟體因疫情重返全國封鎖的擔憂，歐洲主要股市皆收漲。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲5.50點或+1.61%，為347.86點。歐股在開盤時段出現數據輸入問題，一個多小時過後該技術問題獲解決，恢復股價顯示。歐股從上周五的近五個月低點出現反彈，收漲1.6%。

德國DAX指數漲2.0%，收11788.3點。德國十月的工廠新訂單出現破紀錄成長；同樣地在歐元區製造業PMI在十月亦獲得樂觀增長。法國CAC指數收漲2.10%。

中國和美國的製造業數據亦指出強勁反彈，推升歐股周期性部門表現，石油和天然氣股、銀行股、保險股，和化學股領漲上揚。

投資人已經準備好迎接美國總統大選的紛擾，華爾街股市獲得動能。民主黨候選人拜登在全國民調中領先現任總統川普，但是在許多搖擺州的差距過於接近，以致選舉競爭顯得格外激烈。

巴克萊歐洲股市策略師Cau表示，與川普獲得連任相比較，拜登的勝選可能會對歐洲更有利。因為貿易不確定性可能會降低，與美國的連繫會加強，以及更多的刺激將提振貿易。

雖然英國FTSE指數上漲1.39%，然倫敦國內的中型股指數FTMC下跌0.2%。英國首相強生周六宣布新的新冠限制措施，本周四午夜開始生效，至12月2日。

歐洲主要股市在上周末集體收低，因法國、德國，以及周五收市後，英國在周六宣布全國大封鎖。該新一波的全國大封城行動讓高盛和摩根士丹利皆下調歐企第四季展望；全球最大資產管理公司黑石集團將歐股降評為中立。

在個股表現方面，義大利支付集團Nexi跌2.6%。該集團宣布，正與丹麥的同業Nets進行80億美元的獨家合併談判。

英國線上食品雜貨超市集團歐卡多(Ocado)大漲8.0%。該公司宣布將購買兩家機器人公司，並上調全年獲利展望。

(時報資訊)