一名女網友表示和男友交往一年多發現懷孕，原本決定墮胎，但男友和雙方父母起初都同意生下來，不料之後男友的爺爺得知後堅決反對，男友爸爸也改口「生了你（男友）就沒家回」，讓她相當難過，不知道怎麼辦；許多網友認為若情侶兩人沒有能力扶養，還要家長幫忙帶或是金援，建議就不應該生下來。

該網友在Dcard發文，她說自己今年22歲、男友21歲，兩人交往一年多發現懷孕了，她當下很錯愕，認為小孩不能生、需要拿掉，因為她是還在工作實習階段，但男友承諾會負責她和小孩，她因此被說服，雙方的父母親也同意將小孩生下，她爸媽認為墮胎很傷身體。

結果她男友的爺爺得知後卻說「時機不夠成熟」，不認同應該生小孩，堅決要將孩子拿掉，男友的爸爸之後也轉換態度說，「我是同意的，但阿公不同意，以阿公為主」，甚至對他們說，「只有生和不生，生了你（男友）就沒家回」，讓她相當難過。

許多網友看到貼文都說，「如果兩個人無法獨立撫養小孩，還要家長幫忙帶或是金援，真的還不如拿掉」、「如果沒辦法自己處理，還需要靠家裡，就拿掉吧」也有人認為男友一家人很不負責任；最後該網友有說，她已決定將孩子拿掉，只是恐怕很難再面對男友家人。

(中時新聞網)