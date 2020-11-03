疫情衝擊全球景氣及產業發展，預估2020年全球經貿成長幅度將下修，惟中科園區在管理局與廠商攜手共同努力之下，營運動能持續爆發，今年前8月營業額逆勢成長22.22％，全年營業額上看9,000億元，續創歷史新高可期。

中科管理局長許茂新表示，受惠於遠距商機帶動相關電腦通訊等設備需求成長，以及5G通訊基礎建設、高效能運算等新興科技應用，晶圓代工等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，促使半導體產業供應鏈等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，推升中科整體營收成長。

2020年前8月營業額達6,046.31億元，較去年同期4,947.10億元，年成長22.22％，創歷年同期新高；其中，積體電路產業4,881.56億元、佔比80.74％最高；光電產業923.99億元次之，約佔15.28％；精密機械產業157.40億元，約佔2.60％。

2020年前三季出口額4,014.50億元，較2019年同期成長21％。就產業別言，由積體電路產業3,030.59億元領軍，達75.49％，較2019年同期成長32.71％，顯示半導體產業供應鏈等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，挹注園區半導體產業出口穩健成長；光電產業820億元居次，約佔20.43％；第三為精密機械產業121.68億元，比重約3.03％。

中科園區招商引資亦同步表現亮眼，今年前10月已引進高科技廠商18家，主要以精密機械7家最多、生物技術及光電各4家居次，投增資額達272.18億元；截至2020年10月底，中科已引進216家國內外高科技廠商。

許茂新表示，中科管理局為推動園區永續發展，以打造成為人文、環保及科技元素之優質園區為目標，持續致力於營造具競爭力之綠色科學園區典範，2020年取得台中園區生態社區綠建築（EEWH-EC）鑽石級標章，肯定中科多年來用心經營以及維護友善環境的努力成果。

(工商 )