馬來西亞女大生在台灣慘遭擄殺震驚國際，行政院被爆出超過1年未召開治安會報，行政院長蘇貞昌今天坦承確實沒開，但卻把球踢給「新冠病毒」。他說，治安會報不開，是因為他要求防疫期間不要進行「不必開的會議」，行政院才以身作則。然而，疫情是從今年1月底後才爆發，治安會報卻是從去年10月就沒有公布會議紀錄，因此，除非蘇貞昌有預言能力「超前部屬」，不然所謂「因應疫情停開」的說法，已引來說謊、推諉卸責的質疑。

國民黨立委江啟臣、民眾黨立委張其祿昨天接連踢爆，負責全國治安最高統籌機制的行政院治安會報已超過1年沒開；且依照「行政院治安會報實施要點」，依規定每兩個月必須召開該會議1次會議，結果卻是從去年10月後就沒有公開紀錄，蘇貞昌因而挨轟自己違法怎麼還有臉懲處下屬。

對此，蘇貞昌今赴立法院備詢前，被問到治安會報為何1年多不開？且300多萬的業務費也是照樣編列，這是否也涉及浪費公帑？

面對質疑，蘇貞昌回應，治安會報不開，「這種大型會議是我決定的」，因為他曾向全體國人要求說，在防疫期間，「不必開的會議、不必要的聚集」就不要進行，連行政院會邀請六都首長，也都是一直到今年8月才要求參加列席，所以行政院是以身作則。

除了把責任推給「病毒」，蘇貞昌也順帶拉新北市長侯友宜來救援。他說，大家如果有注意，就會發現行政院召開治安會報，是從他在扁政府擔任行政院長時所開始要求召開，每個月都會親自主持(規定為每2個月召開一次)，「當時的警政署長就是侯友宜，可以去問他我重不重視治安」。

蘇貞昌說，停開治安會報，但他對相關治安會議一點也不鬆懈，不但在院會多次就治安、槍械、反毒進行種種專案報告，並約及相關首長前往無數次，也就相關的議題都機動地進行聯繫，而不是固定的用這樣的會議，所以也許有誤會。

蘇貞昌說，但隨著台灣疫情穩定，目前也在評估有一些會議可以讓他恢復，所以我們是實事求是，這無關這個團隊的精神。

對於蘇貞昌帶頭不開治安會報，國民黨酸說自己不開會，結果還來罵立法院為何杯葛他，不讓他上台做施政報告。對此，蘇貞昌依舊把問題丟給「新冠病毒」。

蘇貞昌說，他每個禮拜二、五都應立法院邀請，帶著30幾個部會首長、幾百個公務人員來立院乖乖等著上台，但因為國民黨的杯葛導致空轉，「國人一直等待的防疫紓困振興經費，需要完成的程序我還是拜託國民黨的立委讓立法可以做事，讓程序完成，這才是人民之福。」

然而，依據實際情況，紓困3.0追加預算2099億4700萬，早在上周就已在立法院三讀通過，因此，蘇貞昌所謂「拜託國民黨讓立法院通過防疫預算」的說法，經查也與事實不符。

(中時 )