馬路如虎口 兩車側撞、兩人分別受創 09:582020/11/03 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃男駕駛的自小客車與李女發生側撞，造成兩人分別受創。（警方提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬路如虎口 兩車側撞、兩人分別受創 訂閱影音： 中時新聞網 22歲的黃男昨天深夜22時，駕駛自小客車沿文心路由北往南行駛，行至南屯區文心路與向上南路口，與36歲李女駕駛的自小客車，沿文心路由南往北直行發生側撞；警方指出，李女左右手擦挫傷、黃男腰部受傷，全案正由警方協助調查處理中。 警方指出，事故發生後，經檢測兩造駕駛人均無飲酒，酒測值均為0.00mg／dl；.初判黃男駕駛的自小客車違反號誌管制，李女尚未發現肇事因素，全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判釐清肇事原因。 (中時 ) #文心路 #側撞 #向上南路 #自小客車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中捷申請營運 拚年底通車 04:102020/11/03 地方新聞 羊城處處有中山 猶如回到台灣 04:102020/11/03 兩岸藝文 台中捷運綠線 申請營運許可 預定年底前通車 04:102020/11/03 產業．科技 新北會說話小綠人 3聲道叮嚀 04:102020/11/03 地方新聞 Hyundai Ioniq Hybrid 小改款將於 11／9 發表、將成為首款線上專賣的車型 09:352020/11/03 汽車情報-汽車新聞 台灣權王－訂單暢旺 景碩、聯茂權證威風 04:102020/11/03 證券．權證 台化特殊化產品占比 大躍進 04:102020/11/03 產業．科技 小貨車連環撞車頭全毀 駕駛小腿變形受困 14:052020/11/02 社會 向娃昔當小三11年「扶正後離婚」歷經慘賠千萬罹癌 為早產女振作重生 06:312020/11/03 娛樂 中國移動互聯網秋季大報告：短影音＋直播 最黏住用戶 04:102020/11/03 全球財經 社會熱門新聞 成魔之路1／啃老男連線上遊戲都沒成就 「一定要成功」勒殺長榮女大生 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 女大生遭勒死在後座！運屍車招魂驚見「整串衛生紙」 網罵噁心 - 社會 馬國女大生遺體上午火化雙親送最後一程 拒見兇嫌父母 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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