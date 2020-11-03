馬路如虎口 兩車側撞、兩人分別受創

22歲的黃男昨天深夜22時，駕駛自小客車沿文心路由北往南行駛，行至南屯區文心路與向上南路口，與36歲李女駕駛的自小客車，沿文心路由南往北直行發生側撞；警方指出，李女左右手擦挫傷、黃男腰部受傷，全案正由警方協助調查處理中。

警方指出，事故發生後，經檢測兩造駕駛人均無飲酒，酒測值均為0.00mg／dl；.初判黃男駕駛的自小客車違反號誌管制，李女尚未發現肇事因素，全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判釐清肇事原因。

(中時 )