人民幣中間價連升3天，升至逾一周高。在岸價、離岸價小幅上漲。

人民幣兌美元中間價3日報6.6957，較上日6.7050，升93點，升幅0.14％。中間價較上日下午4時30收報6.7001，升44點；較上日晚上11時30分收報6.6915，跌42點。

在岸價3日上午9：51報6.6856，升54點，升幅0.0807％。離岸價報6.6823，升51點，升幅0.0764％。

(工商 )

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