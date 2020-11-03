人民幣小漲 中間價三連升 升93點 10:012020/11/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價連升3天，升至逾一周高。在岸價、離岸價小幅上漲。 人民幣兌美元中間價3日報6.6957，較上日6.7050，升93點，升幅0.14％。中間價較上日下午4時30收報6.7001，升44點；較上日晚上11時30分收報6.6915，跌42點。 在岸價3日上午9：51報6.6856，升54點，升幅0.0807％。離岸價報6.6823，升51點，升幅0.0764％。 (工商 ) #升幅 #中間價 #連升 #在岸價 #離岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣小漲 中間價三連升 升93點 10:012020/11/03 財經 華新科公開收購 閎暉上演慶祝行情 09:222020/11/03 財經 寬鬆助陣 黃金目標價 年底估回升至2千美元 04:102020/11/03 投資理財 10月人民幣兌美元成交額 月減2成 04:102020/11/03 全球財經 美大選後…生醫回歸基本面 藥價影響減弱 04:102020/11/03 投資理財 《商情》憂需求驟減 打壓馬來西亞棕櫚油價跌 10:002020/11/03 財經 六都10月移轉棟數 月減一成 04:102020/11/03 財經要聞 俄國股票基金 逢低是買點 04:102020/11/03 投資理財 《商情》煉鋼需求增 帶動國際鐵礦石價走高 11:082020/11/03 財經 Paypal搶進幣圈 比特幣概念股蠢動 04:102020/11/03 證券．權證 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 印度喊取代大陸成世界工廠未見進展 外媒解密為何企業不買帳 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 華為副總裁驚傳深圳猝死 公司回應了 - 財經 美國發債誰埋單？外資分析師點名台灣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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