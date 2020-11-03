中央銀行副總裁陳南光今（3）日在【2021景氣展望與產業趨勢研討會】開幕致詞，再度公開表示，房市一旦失控，將會對金融穩定造成威脅，資源配置錯置，影響長期經濟成長，更是整體社會財富分配惡化的主要原因之一！

陳南光亦是台灣經濟究院的董事之一，他表示，台經院向來是各智庫中，產業研究的火車頭。研究領域與時俱進，重要主題有5G技術、綠能，以及房市，因此特別提醒，近來房市引起相當多的重視，台經院應從多面向深入研究，建議台經院要有一組先行指標，要針對房市變動進行超前部署的研究，絕不能只用銀行房貸逾放比的落後指標作為觀察，房市研究應建立在紮實的研究上。

陳南光指出，房市研究中，房屋價格是其中之一，大家要關心房價，因為它和信用變動形成的金融循環，有別於傳統的經濟循環，形成的結果要相當重視。房市興盛雖然帶來很多經濟活動，但不能忽略負面的效果，房市失控會帶來金融穩定的威脅、資源配置錯襄，長期經濟成長的衝擊，更是整體社會財富分配惡化的主要原因之一。

針對產業界力挺「房地產是火車頭產業」，房市熱絡代表台灣經濟繁榮，陳南光解釋，全台灣三分之一的產業結構來看，營造業是火車頭沒錯，但房市過熱連帶的負面效應更不能忽視，「趨動經濟循環和金融循環，是不同的！」，金融風險性會一段時間才出現，潛在風險有時間落差，唯有經過先行指標的超前部署，才能真正反映真實的面貌。

(工商 )