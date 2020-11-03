錦雯2日錄JET《命運好好玩》，身形瘦了一圈，談到近況眉宇有抹愁容，她表示：「我最近很忙，3部戲同時進來，前陣子媽媽住院，我爸2年前又闖了一個大禍，我不得不出來賺錢，我爸當時違規迴轉自行車撞到，現在代位求償，跟我爸求償581萬6000元，他72歲沒有工作能力，弟弟、妹妹又有家庭，我現在壓力很大。」她淚嘆自己到了48歲的年紀，本來想要退休，現在只能拚命賺錢，而過程導遊老公江俊豪（豪哥）卻不聞不問，讓她相當難過。

錦雯表示：「我很難過老公竟然沒問有什麼需要幫忙，我更覺得他在旁邊的意義是什麼？沒有希望他來幫忙，但畢竟是夫妻，關心對方的父母也很重要，我不能接受對家人冷漠。」她感嘆有天去醫院陪媽媽，又趕著去電視台，請老公到醫院接自己，但陰錯陽差兩人沒碰上，「正常人到醫院會不會上去看一下？我不知道這個想法有沒有錯，但他沒有，尤其我媽媽對他非常好，後來他也知道我生氣」。

錦雯錄《命運好好玩》。（JET提供）

錦雯與豪哥結婚14年，兩人沒有小孩，她表示因為疫情歐洲出不去，老公可能有點偶像包袱，沒有找其他工作，只是積極健身，從90公斤瘦到72公斤，每周打4次羽球，「我不太喜歡男生沒有事待在家，希望他的生活態度比較積極，當然他也盡量省錢，但會變得我的壓力比較大」。她也跟爸爸聊過，結果爸爸開導她：「妳不能這樣，我年輕不好過，妳媽媽也是撐起這個家。」

錦雯坦言過去老公帶團，每次出國14天，1個月帶2團，只有2天會在台灣見面，她也趁機安排許多活動，「我喜歡潛水，7月去綠島1個多月，他以為我錢花完會回來，但我繼續打工換宿，他蠻不諒解我待這麼久，但我又不是推掉工作去的，而且在那裡很好睡，後來回來不到一個禮拜，我又要去綠島潛水，他本來不想讓我去，還說我太過分，我當時說你不讓我去就離婚，他就沒講話了」。雖然老公也邀她打羽球，但她不喜歡，加上只要打不好，老公就會出言揶揄，兩夫妻可說沒有共同興趣。

(中時 )