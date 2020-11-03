行政院「第11次全國科學技術會議」北區預備會議2日登場，吸引產官學研界及大眾達420人次參與討論，廣納各界意見、擬訂未來4年科技政策方向與目標。北區預備會議聚焦科技創新議題，後續尚有中、南、東區預備會議將陸續舉辦，期間可於官網觀看直播。

為因應國內外局勢變化及國家未來發展需要，科技部依據《科學技術基本法》規定，於今年底前召開「第11次全國科學技術會議」，在先期研究與意見徵集基礎上，對焦2030創新、包容、永續的科技願景，透過各部會協作及產官學研跨界共議，擘畫國家科技政策藍圖。

針對社會、科技、經濟、環境與政治等5大面向挑戰，此次會議研討方向規畫「人才與價值創造」、「科研與前瞻」、「經濟與創新」、「安心社會與智慧生活」等4大議題，盼能緊扣台灣未來科技發展的關鍵課題。

科技部次長謝達斌表示，從此次北區預備會議起，一連有4場分區預備會議廣納公民意見，與產官學研代表共同研討未來科技政策與發展方向，並根據研討意見和各界建議，不斷滾動修正未來科技政策計畫，讓台灣科技政策更具永續性、適切性，而能解決社會問題。

台灣人工智慧（AI）實驗室創辦人杜奕瑾在會中發表「發展前瞻科技，驅動高值經濟與創新社會」專題演講，強調智聯網（AIoT）及發展城鄉「精準健康」有助推動智慧醫療，將使台灣促進智慧醫療新興產業、邁向實質健康社會。

杜奕瑾指出，新興科技發展已加速健康醫療相關產業發展，新冠肺炎疫情亦增加對科技依賴。目前持續推動聯盟式學習（Federated Learning）平台，集結頂尖醫生專業與AI共同開發，並增進跨機構分享數據，未來精準健康與智慧醫療產業將能促使經濟成長與社會創新。

(時報資訊)