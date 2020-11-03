根據Counterpoint Research最新發布今(2020年)年第三季印度智慧手機市場分析報告，三星以24%的市占率位居第一，時隔兩年再次奪下冠軍。

小米近年來雄霸印度智慧型手機市場，在印度市場積極拓點，市占率也快速上升，成為小米繼大陸自家市場之外，最重要的海外市場，惟近期受到中印關係緊張，印度當地消費者風向改變，三星也趁勢崛起。

報告中表示，三星智慧手機於印度市場在第三季以24%的市場份額占據第一，小米以23%的市場份額緊隨其後，vivo、realme、OPPO進入前五，這是三星時隔兩年再次登頂印度智慧手機市場，也是小米自2018年底以來，第一次沒有在印度智慧手機市場奪冠。但在另一家研究機構Canalys的分析報告中，小米則仍以26.1%的市場份額占據第一。

研調機構Strategy Analytics發布的研究報告指出，依收益觀察，三星Galaxy S20+ 5G是今年上半年全球最暢銷的5G智慧手機型號，而蘋果iPhone 12則可望於今年下半年獲得桂冠。

Strategy Analytics總監Ken Hyers表示，全球5G智慧手機收益在今年上半年達到創紀錄的340億美元；儘管新冠肺炎疫情使市場受創，但5G智慧手機市場規模卻飆升至歷史新高，繼續推動以三星和華為為首的智慧手機市場的成長。

(時報資訊)