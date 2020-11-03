1.台積電(2330)：昨夜ADR漲2.19%，加上蘋果11月11日辦特別活動，傳發表Mac筆電，可能獨家代工處理器，今早股價衝上440元，收復5日線、挑戰季線。

2.華邦電(2344)：買盤搶進，推升股價漲逾3.5%，躍過5日線。

3.大成鋼(2027)：美祭鋁板反傾銷有利市況，本土法人壓寶，昨外資跟進轉買超，今早人氣火熱，股價漲逾4%。

4.麗清(3346)：昨獲外資擴大買超593張，今早挾量強彈近5%，向上挑戰5日線。

5.英利-KY(2239)：昨獲投信買超助攻股價突破短均糾結，今早多頭趁勝追擊，挾量攻破80關、一度漲逾5.5%。

6.淘帝-KY(2929)：股價跌多盤久，昨獲外資回補買超256張，激勵今早彈升逾3%，收復30關、5日線。

7.華新科(2492)：Q3財報好消息，每股純益4.9元為七季新高，多方神氣攻回175元。

8.臻鼎-KY(4958)：主客戶集中Q4拉貨，業績可望再攀高峰，股價觸底反彈，回到120元之上。

9.瀚宇博(5469)：前三季每股獲利4.51元，早盤一度攻高約7%，一舉收復10月下旬以來失土。

10.勤凱(4760)：10月營收創新高，訂單已看到明年1月，早盤大漲逾7%，一舉收下5日、月線、季線。

11.國產(2504)：產業環境偏多，營運暖化，高檔震盪來到27元，挑戰前高。

12.東和(1414)：資產題材強強滾，股價漲停續創高。

13.王品(2727)：不畏疫情，明年元旦起調漲，早盤上揚逾2%，突破所有短均。

14.世芯-KY(3661)：法說釋利多、比特幣題材沾光，股價上漲逾4.5%。

15.茂林-KY(4935)：蘋果新款Mac電腦10日可望亮相，晨盤買方積極，股價反彈漲逾3%，重返5日線。

16.閎暉(3311)：華新科擬溢價9.3%公開收購，持股比最高提升至24.9%，激勵早盤帶量衝漲逾8.5%，直拚30元關。

17.義隆(2458)：看好本季業績有望挑戰新高，股價上揚逾3%。

18.聯發科(2454)：第4季業績估優於季節性，好到2021年，6家外資正面看，晨盤股升逾3%。

19.新普(6121)：10月營收破90億元創高，早盤漲逾2%。

20.大亞(1609)：外資昨大幅回補，早盤放量漲約4%，一舉收復短均及月線。

21.利奇(1517)：多頭匯集，早盤跳空漲停，登1年來新高。

22.國光生(4142)：10月營收年增逾2倍，早盤站回周線。

23.高端疫苗(6547)：新冠疫苗開發案告捷，惟早盤偏空，力守90元關口。

24.上緯投控(3708)：風電題材+大盤走強，股價漲風起，拚先回到5日線。

(時報資訊)