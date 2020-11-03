減產利多，周一美國原油期貨反彈近3%；據了解，石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟組成的(OPEC+)，有意將原油產量削減約770萬桶/日，並暫緩原訂於明年實施的增產200萬桶/日計劃；其中，俄羅斯石油公司已與該國能源部長諾瓦克(Alexander Novak)討論了將目前的原油減產協議執行期延長至2021年第一季的可能性，後續將由俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 做出最後決定。

此外，美國總統大選結果即將揭曉，據民調顯示拜登領先川普5個百分點，但雙方差距正在縮小；分析師認為，投資人對大選的不確定因素刺激情緒，亦可能引發市場震盪，其中美國原油漲幅2.9%，倫敦原油漲幅4%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.02美元，報每桶36.81美元；12月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.11美元；12月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.05美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲1.03美元，報每桶38.97美元。(商品行情網)

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