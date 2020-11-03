台積電ADR收高2.19%，台積電(2330)今股價跳空開高4元達439.5元，領先台股站回季線關卡。周一，外資賣超張數縮減至306張，台積電周一拉尾盤收高3.5元並帶動台股周一收高。

台積電美國存託憑證(ADR)周一收85.71美元，漲1.84美元，漲幅2.19%，換算每股約為新台幣495.56元。台積電本周一收高在435.5元，外資賣超僅306張，相較先前賣超張數明顯縮減。

蘋果公司(Apple)宣布，將於台北時間11月11日凌晨2時舉辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Apple Silicon Mac筆記型電腦，可能由台積電獨家代工處理器。

此次蘋果特別活動主題為One more thing，若新款Mac筆電亮相，將是蘋果9月發表新一代Apple Watch、10月推出5G版iPhone後，再推出新產品。

台積電第4季營運展望仍樂觀，下周將公布10月營收，預計將仍在千億元之上高檔。台積電在上季法說會指出，第4季在智慧型手機帶動下，預期單季營收再創新高，估落在124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，公司預期全年營收將成長3成並再創新高。

(時報資訊)