外媒引述知情人士表示，川普政府有意局部鬆綁華為禁令，允許業者向華為供應非用於5G設備的晶片，外界認為此舉有助於華為保住手機業務。但業內人士坦言，對華為來說，台積電能供貨比其他廠商更重要，因為能夠繼續生產所需的關鍵晶片，如此才能真正相信美國放寬對華為的限制。

英國金融時報日前報導，一位最近參與美國當局簡報會的半導體主管表示，美國商務部在談話中表明，雖然申請供貨華為許可會遭到拒絕，但若業者可證明提供的技術不支援5G設備，就能向華為出貨。

快科技報導，業內人士警告，別對此事抱太大期望，問題在於如何定義非5G業務銷售晶片，根本是假議題。

儘管韓國三星旗下顯示器部門（Samsung Display ） 27日宣布已獲得美國許可，將向華為供應OLED面板，但相應的驅動晶片，並未獲得供貨許可，其他晶片廠商提出的供貨申請也沒過關，看來這些都是悲觀的訊號。

業內人士直言，對華為來說，相較其他廠商供貨，台積電凸顯的意義更為重要，因為能夠繼續生產華為所需的關鍵晶片，可能才是真正相信美國放寬華為限制與打壓。

(中時新聞網)