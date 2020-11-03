前總統陳水扁爆料指出，蘇貞昌在扁政府擔任閣揆時曾2度要求將時任副閣揆的蔡英文換掉，理由是「歹逗陣」（台語，指難相處）。今（3）日蘇貞昌赴立院備詢前被問到是否曾2度要蔡英文走人，他並未否認，但也把問題岔開，問東答西地說，他已交代各部會要照顧外國學生在台灣的生活，讓台灣能維持安全的好印象。

前總統陳水扁與資深媒體人趙少康展開「世紀大和解」，針對20幾項議題進行討論。其中1項，陳水扁特別提到，過去蘇貞昌在扁政府擔任閣揆時，曾2度要求，把時任行政院副院長的蔡英文換掉，理由是「歹逗陣」。但陳水扁說自己沒有答應，也沒有細問原因。

如今，蘇貞昌蔡英文總統欽點下已擔任行政院長逾1年10個月，今天他被問到是否曾2度要蔡英文走人時表示，「蔡總統前幾天在公開集會台說她曾經是我的手下，覺得這個老闆很兇，說我是對事嚴格、對人溫暖」，我很謝謝總統的讚賞，這段期間非常感謝蔡總統的信任，「我們能夠彼此無話不談，密切合作，這才是最可貴的。」

說到這，蘇貞昌突然把話題岔開到馬來西亞女學生遇害的事件說，蔡總統剛剛交代這段期間要就校園安全，讓內政部、教育部讓地方政府動起來盤點，而他也已交代教育部、警政署與內政部全面盤點校園安全。

蘇貞昌說，他也已交代教育部盤點外國學生的安全，並照顧生活起居，讓全世界對台灣的安全好印象能繼續維持。

講完治安後，蘇貞昌又重複說了一次說，現在與蔡總統就是密切合作、無所不談，很感謝總統的信任，建立非常高的共識為國家做事，這才是最可貴的。

(中時新聞網)