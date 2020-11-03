桃園市長鄭文燦3日上午視察桃園北區水資源回收中心回收水取用演練，媒體問及對於美國大選有何看法，鄭文燦回應「保持良好台美關係」。

鄭文燦表示，不論是哪個陣營當選，台美關係是穩定的，台灣跟美國之間分享著共同的價值、共同的戰略，而且有密切的往來和產業合作，對台灣來說，美國是一個長期友善的盟邦，「不論任何結果都須保持良好的台美關係」。

(中時 )