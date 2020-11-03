美國大選 鄭文燦：不論誰當選都要保持良好關係 10:202020/11/03 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦3日上午視察桃園北區水資源回收中心回收水取用演練。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦3日上午視察桃園北區水資源回收中心回收水取用演練，媒體問及對於美國大選有何看法，鄭文燦回應「保持良好台美關係」。 鄭文燦表示，不論是哪個陣營當選，台美關係是穩定的，台灣跟美國之間分享著共同的價值、共同的戰略，而且有密切的往來和產業合作，對台灣來說，美國是一個長期友善的盟邦，「不論任何結果都須保持良好的台美關係」。 (中時 ) #鄭文燦 #關係 #美國 #台美 #台美關係 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美大選後…生醫回歸基本面 藥價影響減弱 04:102020/11/03 投資理財 經長王美花：台美經貿對話不受影響 04:102020/11/03 財經要聞 民進黨遭疑偏袒川普 學者憂押錯寶 吳釗燮脫口 美選後會有交接期 04:102020/11/03 政治要聞 美國大選後 探索美中台新關係 馬習會5周年 兩岸相繼辦研討會 04:102020/11/03 兩岸要聞 冷對美大選 陸走自主強國路 04:102020/11/03 焦點新聞 誰選邊站 拜登陣營全看在眼裡 04:102020/11/03 國際大事 操盤心法－美大選變數前 台股維持震盪格局 04:102020/11/03 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－美大選逼近 台股停看聽 04:102020/11/03 證券．權證 美大選倒數… 押寶兩陣營概念股 04:102020/11/03 財經要聞 美大選最終民調出爐 女主播斷言：他贏定了 01:572020/11/03 政治 政治熱門新聞 韓國瑜離高雄後「重要政績」見效 他大讚：數百萬人用過 - 政治 美大選最終民調出爐 女主播斷言：他贏定了 - 政治 比民調還準？美博弈網站曝：全美多數賭徒下注「他」當選總統 - 政治 美大選倒數最終民調 預測「選舉人票」他大勝 - 政治 網批民進黨在台南長年執政傲慢 怒轟這句「韓氏名言」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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