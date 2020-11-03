暴力集團成員年紀輕輕，行徑囂張，連家屬付錢後，還把被害人騙出毒打再逼簽下本票。台南白河警方破獲一起暴力討債集團，成員年齡在18到22歲間，相當年輕，還有人出身當地流氓世家。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南警方在東山區破獲暴力討債集團，以19歲蘇姓、20張姓男子為首的集團成員多人，涉嫌以毆打、脅迫等方式暴力討債，行徑囂張，就連被害人年近8旬的阿公付錢後也不肯罷休，再將被害人騙出毒打凌虐，逼著簽下本票，惡質行徑危害鄉里治安，警方經數月偵辦，將7名嫌犯一網打盡，訊後依組織犯罪、妨害自由、傷害、重利等罪嫌送辦。

白河警方調查，這個暴力討債集團組成份子相當年輕，成員介於18到22歲之間，其中一名綽號「58」的蘇姓男子，還是流氓世家出身，傳聞「小黑」張錫銘當年還跟過他父親，長期耳濡目染下，成年後也混跡黑道。

蘇、張2人在去年12月間恐嚇脅迫被害人簽立數萬元本票，之後多次前往被害人家中索討債務，並出言恐嚇被害人高齡79歲的阿公，被害人阿公心生畏懼，只好掏錢交給犯嫌；沒想到蘇、張2嫌見有利可圖，不肯罷休，又夥同邱姓、蘇姓、陳姓等集團成員，誘出被害人，帶往東山區鄉間偏僻處所，拿著熱溶膠條毒打被害人，還用電擊棒電擊，最後又脅迫被害人簽下數十萬元本票。

另外，為處理旗下邱姓集團成員在外積欠的10多萬賭債，還率邱姓、羅姓、蘇姓集團成員等人，在東山區新東路停車場旁埋伏，分持棍棒追打前來談判賭債的被害人與其女友成傷，並砸毀被害人駕駛自小客車，蘇嫌當下還對空鳴槍示威，行徑相當囂張。

犯嫌年紀雖輕，但已成地方治安毒瘤，白河警分局與台南市刑大、刑事警察局電信偵查大隊等單位經數月偵辦，間時機成熟，出動警網，將蘇嫌、張嫌與集團旗下成員邱姓、蘇姓、陳姓、羅姓與張姓金主等7人逮捕到案，並在蘇姓主嫌家中查扣電擊棒等作案工具與空白本票、行動電話等證物，訊後移送法辦，也讓地方民眾鬆了一口氣。

(中時 )