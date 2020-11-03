美國總統投票日終於來臨，大選可能引發美國歷史上最嚴重的選舉危機，究竟誰會入主白宮不光牽動世局，更將深刻影響中美和兩岸關係。而因美國川普主政較挺台，使台灣上下陷入川普迷思潮，對此，台中科技大學通識教育中心助理教授張凱銘認為，如果美國川普真的連任成功，對台灣未必是好事，因為有可能川普上任後，美中關係反而有所轉圜，到時將對台灣產生衝擊。

美國總統大選將在11月3日正式投票，全世界都在關注川普以及拜登之間的競爭，而台灣因為夾在美中之間，這場大選對海峽之間的和平影響相當大；而因為過去蔡英文政府與川普政府的互動相當密切，讓外界認為是「單邊押寶」，目前川普低迷的選情恐怕會對未來台美關係造成影響。

對此，張凱銘接受港媒《中評網》採訪時表示，川普上任後，無論在軍售或是雙邊官員交流上都創下台美互動新紀錄，因此，台灣人在情感上當然會希望川普連任。

張凱銘接著表示，但是川普連任後，真的會一直持續抗中和反中策略，這部分就令人質疑，因為如果川普順利連任，或許焦點就會放在經濟復甦層面上，屆時重啟美中之間的經貿合作，將是可能的選項之一。如果美中關係開始轉圜，將對台灣產生衝擊。

張凱銘直言，但若川普持續採取反中策略，猛打台灣牌，那麼只會造成兩岸台海的不安定因素增加，對台灣未必是好事。

(中時新聞網)