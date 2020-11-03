美國總統大選登場倒數幾小時，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）昨（2）日公布的最終民調顯示，拜登在全國民調中領先川普8個百分點，另外在6大搖擺州也維持領先趨勢，不過亞利桑那州、北卡州等2州陷入殊死戰，拜登只領先1至2個百分點。

路透民調顯示，拜登在賓州、威斯康辛州、密西根州等3個關鍵「鐵鏽帶」工業州領先幅度擴大。

美國總統大選剩下倒數最後幾小時，各大民調機構紛紛公佈選前最後民調結果，相對晚公布的路透社/易普索民調於昨日出爐，在全國民調方面，拜登在可能選民中佔絕對多數，獲得52%支持率，川普獲得44%支持率。

這份最終全國民調是在10月29日至11月2日期間進行，一共獲得1,333名成人回覆，當中914人為可能選民，這份全國民調的信賴區間為4個百分點。

另外路透社/易普索也在10月27日至11月1日期間分別針對佛州、亞利桑那州、北卡羅來納州、密西根州、威斯康辛州、以及賓州等6大搖擺州可能選民進行調查，在選戰的最後階段，民調顯示拜登在這6大州都維持領先，當中在佛州的領先幅度擴大，不過兩人在亞利桑那州、北卡羅來納州的支持度不分上下。

在佛州，拜登以50%支持率勝過川普的46%支持率。前一次佛州民調顯示，拜登囊括49%支持率，川普獲得47%支持率，顯示拜登領先幅度擴大。

在亞利桑那州，民調顯示拜登獲得49%支持率，川普獲得47%支持率，兩人勢均力敵，差距在誤差範圍之內，前一次的民調也顯示拜登只以2個百分點微幅領先川普。

在北卡羅來納州，兩人的差距更縮小至1個百分點，拜登以49%支持率對上川普的48%，前一次民調結果也是如此。

兩人在密西根州的差距則相當大，拜登獲得52%支持率，川普獲得42%支持率，兩人差距10個百分點。

在威斯康辛州，兩人的支持度也差距10個百分點，拜登與川普分別獲得53%、43%支持率。

在賓州，拜登以51%對上川普的44%，拜登領先7個百分點。

(中時新聞網)