中國人民銀行3日將進行人民幣（下同）1,200億元7天期逆回購操作。據此計算，單日淨投放200億元。

據路透統計，本周公開市場共有5,100億元逆回購到期，其中3日到期1,000億元。

此外，11月MLF到期總量為6,000億元，其中首筆到期日為5日，規模為4,000億元。

(工商 )

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