人行進行1,200億元逆回購 10:202020/11/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行3日將進行人民幣（下同）1,200億元7天期逆回購操作。據此計算，單日淨投放200億元。 據路透統計，本周公開市場共有5,100億元逆回購到期，其中3日到期1,000億元。 此外，11月MLF到期總量為6,000億元，其中首筆到期日為5日，規模為4,000億元。 (工商 ) #逆回購 #中國人民銀行 #將進 #人民幣 #天期逆回購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 採‧訪‧線‧上－房價高點還沒到 五年後是重頭戲 04:102020/11/03 專題周報 無懼打房 預售都更案照開高價 04:102020/11/03 產業．科技 羊城處處有中山 猶如回到台灣 04:102020/11/03 兩岸藝文 銀行房貸戰 攻進大戶理財客群 04:102020/11/03 財經要聞 疫情拉警報 資金轉進美元債市避難 04:102020/11/03 投資理財 台指期逆價差收斂 04:102020/11/03 證券．權證 人民幣隨拜登選情看俏 人行回擊 04:102020/11/03 產業財經 數位人民幣試行 完成400萬筆交易 04:102020/11/03 全球財經 《時來運轉》花百元抱回22.5萬 他曝：專挑5球以上串關 07:002020/11/03 體育 陸監管單位：小額網貸公司展開助貸或聯貸業務需出資不低於30％ 12:022020/11/03 財經 財經熱門新聞 印度喊取代大陸成世界工廠未見進展 外媒解密為何企業不買帳 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 華為副總裁驚傳深圳猝死 公司回應了 - 財經 美國發債誰埋單？外資分析師點名台灣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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