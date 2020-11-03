安心旅遊補助自7月1日至10月31日，自由行旅客入住旅宿業每房補助1千元，台中市府結合觀光產業強力行銷台中，衝出亮麗成績單，觀旅局統計，使用補助經費4.1億元，執行成效六都第一，績效斐然，躍居全台熱門旅遊城市。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中市參加安心旅遊自由行活動的旅宿業有362家，國人來台中使用住宿補助合計41萬間房，較去年下半年的擴大國旅秋冬遊自由行使用22萬間房，大幅度增加19萬間，成長86.4％。

以自由行住宿1間房平均2人入住及交通部觀光局2019年國人旅遊調查報告，過夜住宿每人每日平均消費4935元估算，創造經濟產值40.4億元，安心旅遊補助有效帶動台中市食、住、遊、購、行整體觀光旅遊復甦效果，特別感謝交通部觀光局的補助。

今年7月起至10月中市府也推出台中購物節、谷關七雄完登、我是登山王、台中好湯溫泉季、台中自行車嘉年華、台中國際舞蹈嘉年華、藝遊未盡台中城、大安觀光推廣活動及安心旅遊加碼送活動等，除帶動區域消費動能，也讓台中城市充滿樂趣和活力並刺激住宿成長。

草悟道鄰近多家五星飯店，入夜後吸引遊客造訪及購物消費。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

林筱淇表示，根據台中安心旅遊自由行統計數據，十大熱門旅館分別為長榮桂冠酒店、福容大飯店麗寶樂園、武陵國民賓館、台中金典酒店、林酒店、永悅行旅、清新溫泉飯店、裕元花園酒店、浮雲客棧旅館、武陵富野渡假村。

林筱淇指出，各家旅館補助房間數均超過4千間房，合計占總申請房間數16％。從十大熱門旅館發現，具高知名度全國連鎖旅館、星級旅館以及臨近觀光景點、國家公園區域的旅館，最受國人青睞。

林筱淇補充，再依自由行旅客投宿的行政區分析，申請最多的是西屯區、其次中區，顯示遊客在旅遊行程選擇住宿條件上，也重視在其所投宿所在地區域的生活機能及夜間活動，對於逢甲夜市、一中街商圈以及草悟道週邊相關觀光產業受益良多。

此外，也發現到因為疫情關係，旅遊型態走向大自然趨勢，和平區的梨山、武陵地區旅宿業申請績效名列前茅，和平區的自然景色及好山好水，對國人非常有吸引力，魅力不可擋。

林筱淇說，台中市政府11月及12月陸續推出許多魅力活動，如11月7日至8日台中自行車嘉年華活動、11月14日至12月6日台中國際花毯節、以及12月31日晚上開始的台中市跨年晚會及2021元旦升旗典禮等，竭誠歡迎全國民眾攜家帶眷親臨台中各地風貌，享受樂趣。

逢甲夜市號稱全台最強商圈。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

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