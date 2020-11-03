中毒的成年母石虎經施打解毒劑，目前狀況穩定。（苗栗縣政府農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

楊姓父子2日晚間在西湖發現1隻疑似中毒的成年母石虎，石虎癱軟無力趴在石礫間，毛髮浸溼險失溫。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

楊姓父子2日晚間在西湖發現1隻疑似中毒的成年母石虎，石虎癱軟無力趴在石礫間，毛髮浸溼險失溫。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣1對楊姓父子2日晚間8時許，在西湖鄉三湖村發現1隻受傷石虎，石虎疲弱趴在山溝行動困難，楊姓父子立即利用撥打1999電話，通報縣府人員前來搶救，農業處自然生態保育科3日指出，受傷的母石虎經獸醫檢查，推測是有機磷中毒，目前狀況穩定。

楊姓父子昨日出門抓毛蟹，晚間8時許返程途中行經西湖鄉三湖村時，發現1隻貓科野生動物趴在山溝，毛髮浸溼，癱軟無力趴在石礫間，照明後看見該野生動物的毛色與斑點，眼睛旁還有白毛眼線，研判是石虎，但牠全身發抖、後腿無力可能中毒。

楊父表示，發現石虎的地方鄰近溪流，牠疑似是想喝水，但半個身子的毛髮都被溪水浸溼，身旁的兒子發現石虎不對勁，叫他趕快打電話通報救援，見石虎抖個不停，擔心石虎失溫，他們合力用水桶將石虎帶離山溝，移至較乾燥的地面保暖，避免牠失溫。

苗栗縣農業處自然生態保育科今日指出，該受傷石虎，經獸醫檢查為體重約3公斤的成年母石虎，推測是有機磷中毒，已經施打解毒劑，目前狀況穩定，將觀察2至3日視恢復情形野放。

苗栗縣議員陳光軒在臉書上指出，該受傷母石虎肚子裡有蠻多食物，很多骨頭，很有可能吃到中毒的老鼠。他表示，使用農藥對生態環境破壞甚鉅，農藥、滅鼠藥的不當使用，可能引起食物鏈上位者如石虎、老鷹、蛇等物種，因捕食到吃下滅鼠藥中毒的老鼠，而慘遭「二次毒殺」，呼籲政府應正視除草劑等農藥投藥問題。

(中時 )