台南市北門區蘆竹溝上百名養殖戶，不滿光電業者在沒有溝通的情況下，於當地興建太陽能光電場，3日在市議員陳昆和的帶領下，攜帶300多份居民意見書前往市議會向議長郭信良陳情，指當地是台61線以西的生態敏感區，不希望有汙染產生。市府則回應說，2019年5月市長黃偉哲面對反七股漁電共生自救會漁民時，即表明市府採生產、生活、生態等「三生」原則，對「台61線以西」地區「暫不開放農地申請漁電共生」容許使用的原則不曾改變。

蔡英文政府積極推動綠能，有業者在蘆竹溝一帶選定被農委會公告為地層下陷及不利耕作地的20公頃土地，以申請電業籌設名義，準備興建太陽能光電場，因基地鄰近聚落及牡蠣養殖區，引發在地民眾強烈反彈，並組自救會反對在當地設置太陽能光電場。

自救會長陳冠樺指出，因該案場緊鄰聚落及牡蠣養殖區，大規模的光電廠興建後，就算太陽能板本身沒有問題，但鍍鉻、鍍鋁基架仍有溶出毒性的可能，萬一造成汙染，對當地養殖及生態將造成衝擊，更何況業者也沒有到當地舉辦說明會。

市府則指出，此案總申請範圍共計41公頃，目前完成30公頃，業者雖於2019年2月26日已取得經濟部電業籌設許可，但市府仍期待業者充分理解地方疑慮，順應民意並善盡社會責任；另外，也嚴禁業者以化學藥劑清洗太陽能板及產生汙染的可能。

市府強調，綠能發展是全球發展趨勢，也是國家重要政策，中央將「不利耕作農地」優先核可作為綠能使用，相對增加農民的收益；市府在綠能科技產業發展同時，也會嚴格把關兼顧生態並傾聽在地民意，才能在健康環境及永續生態上找到平衡，共創多贏。

至於台61線以西臨近蘆竹溝申請「不利耕作農地」範圍為5.71公頃，市府已在2019年11月21日核發農業設施容許使用同意書，但也建議業者配合於施工前及施工後定期檢驗水質，於設施運作階段設置集水井針對排放水進行水質監測及汙水處理，倘若未來太陽光電汙染水質影響附近養殖業，業者應負責賠償居民造成之損失，以消除民眾疑慮。

台南市議長郭信良（著黑西裝）接見陳情的台南市北門區蘆竹溝養殖戶。（洪榮志攝）

台南市議長郭信良（中）接下台南市北門區蘆竹溝反設置太陽能光電自救會長陳冠樺（左）提供的居民陳情書，右為市議員陳昆和。（洪榮志攝）

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