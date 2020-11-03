美國大選充滿不確定性，對選後動盪預期增加，除全球最大零售商沃爾瑪(Walmart)暫停販賣槍枝、彈藥之外，離白宮僅4個街口的喬治華盛頓大學(George Washington University)已發給仍在校學生電子郵件，要求預先儲存好1周份量的食物、藥品，為「與選舉有關的騷亂」做準備。

該校學生權利與責任辦公室主任安東尼(Christy Anthony)上周五在電郵中建議：「像面臨颶風或暴風雪一樣做好準備」，並指出大選勝負可能不會在11月3日底定，「一些人可能想慶祝，同時一些人可能想抗議。」發言人諾索(Crystal Nosal)則說，該電郵是在華盛頓特區政府建議該校為「非常活躍的選舉季」做準備以後才發出的。

喬治華盛頓大學1821年建校，是美國一流學府之一，特別在政治、外交、法律、商業領域相當突出，國際關係碩士、博士班已超過20年被評為世界前10，包括韓國首任總統李承晚、上月病逝的三星集團前會長李健熙、已故諾貝爾醫學獎得主阿克塞羅德(Julius Axelrod)等都是知名校友，在聯合國、美國參、眾2院都有大量該校畢業生。

由於疫情，該校26000多名學生多數是遠端上課，但還有少數學生住在學校宿舍或在附近租屋。研究生英格索爾(Josh Ingersoll)告訴《富比士》(Forbes)：「收到信感覺有點超現實。再看到所有商店都在為選舉未雨綢繆，也令人沮喪。不過雖然可能會有抗議活動，我認為會很快解決。」他補充說，跟朋友討論結果，抗議者可能來自任何陣營，但是最近看到更多的是支持現任總統川普(Donald Trump)的極端白人至上主義者團體上街頭抗議。

這名研究生表示，之前不管疫情或抗議黑人遭虐殺與反抗議，都能感受到校方注重和學生溝通，他說：「學校總是確保我們知道任何可能改變我們安全的事情，有助於提升我們安全感。大部分人可能會多拿幾盒通心粉、起司，還有幾加侖的水。但似乎沒人感到驚慌。」

(中時新聞網)