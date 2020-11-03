彰化大村發生塵封16年之久的桶屍白骨案。破案最重要的關鍵賴姓道士，卻因為發現白骨而運勢更為不順，他甚至表示，報案後就常夢見一個模糊身影在棄屍地點水溝旁徘徊，讓他常被嚇醒而長期失眠，感覺脖子像被掐住一樣喘不過氣，甚至感到喘不過氣，讓他身體不堪負荷而連住院2次，也讓他感嘆「我道行抵不過16年冤氣。」

賴姓道士因為今年運勢不順，今年5月到家中附近土地公廟拜拜，結束後騎乘機車在村莊裡徘徊，經過該處時突然轉進巷內，打算清理巷子旁水溝，將機車停下時，不小心撞倒鐵桶，不料桶子裡竟掉出一堆白骨，驚嚇之餘趕緊呼叫左鄰右舍，沒想到竟是被殺害李姓男子，雖然協助破了沈冤16的懸案，他卻感嘆說：「給他上香燒紙錢了，我還是衰了半年」。

賴道士回憶說，當時他還跟死者上香、燒紙錢，會幫忙找兇手，可是那天起霉運就開始上身，工作走下坡，將近半年沒遇過一件好事，連摩托車也壞了，只能騎腳踏車代步，後來警察也常上門問案，讓他差點連道士的生意都沒辦法做下去。

他還說，發現桶屍後他四處去求神拜佛，祈求趕快找到兇手，還沒破案之前，他到大村慈音寺打禪祈求心裡平靜，有一位師姐來告訴他，觀世音菩薩指示，要他不要緊張，警方會幫助他，讓案情水落石出，一個禮拜後就宣布逮到兇嫌。

(中時新聞網)