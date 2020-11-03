台南長榮大學日前發生馬來西亞籍鍾姓女學生遭擄殺，長榮大學校園治安引發外界關注，昨日（2日）就有一名網友在網路社群上留言宣稱「我等下去長榮大學附近埋伏」、「下次一定強暴後殺『鼠』」，引發網路上討論，目前警方已接獲報案，正介入調查偵辦中。
昨天在Dcard長榮大學板，有名網友貼文表示，他在社群媒體上發現另一名謝姓網友在網路留言「馬來西亞女外勞來台灣讀書，我下次一定強暴後殺『鼠』，我等等還要去長榮大學附近埋伏」，po文者說「可以報警了？我感到好害怕，怎麼辦？不知道這次警察會不會保護我們還是繼續吃案？」
需多人看到貼文後紛紛表示「趕快報警，這很嚴重，不管是不是開玩笑」、「我之前有看過這個帳號，他好像常常留一些很可怕的留言」。事後原po的男友有回應表示，已經有通知校安中心，並前往大潭分局，由教官代表寫筆錄，警察局會去處理了。
目前警方已證實接獲校方報案，正在進行偵辦中。
(中時新聞網)
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