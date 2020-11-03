1960年代起，人們開始對零售店家的外部與內部裝潢進行了各種調查研究，發現外部裝潢為暖色系的店家，容易讓客人產生想要進去逛逛的念頭。但是為什麼走進店家會像犯了失心瘋，常會多買一些沒在預期內的物品？日本色彩專家松本英惠說，你可能受到店家特定燈光和裝潢色彩的影響而不自知。以下是《打動人心的色彩科學》一書書摘:

暖色系的外部裝潢可以吸引客人進入店面，而適當的內部裝潢也有其功能。超市與購物中心等賣場常會使用冷色系的內裝，使前來的客人放鬆心情，拉長客人在店內的逗留時間，慢慢選擇商品，增加購物金額。

相反地，若想縮短客人逗留的時間，提高翻桌率的話，則會改用暖色系的內裝。舉例來說，速食店就會為了減少客人占用座位的時間，使用鮮豔的紅色與黃色。

同樣地，在高級精品店內，接待客人的地方也會比周圍還要亮，這樣可以讓客人備感尊榮。

在收銀臺前要注意！有些顏色會讓人衝動購物

在便利商店的收銀臺前等待時，眼光被收銀臺旁邊的「炸雞」吸引過去，最後在不知不覺中買了本來沒有打算要買的炸雞。你是否也有過這樣的經驗呢？

即使是平時行動很理性的人，也會有不自覺突然放鬆、注意力渙散的瞬間。購物時，最容易掏出錢的時刻，就是決定「今天就買這個和這個吧」，並準備要付錢的時候。因此，店家會在收銀臺前面陳列各種促銷商品。

一項與收銀臺前商品有關的調查指出，便利商店的顧客最常買的是炸雞與熱狗等熱食炸物，超市的顧客最常買的則是口香糖與糖果。便利商店的熱食會使用暖色系燈光照明，並使用紅色與黃色的紙盒盛裝，使顧客的視線在無意中被吸引。

口香糖和糖果則會用鮮豔的包裝盒吸引目光。口香糖與喉糖可以消除口臭，並讓使用者保持清醒，重視社交禮儀的消費者在收銀臺前看到這些商品時，當下可能就會購買。綜上所述，不同商品會因為不同原因讓消費者衝動購物，因此廠商在商品的配色與設計上需要多下點功夫。(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)