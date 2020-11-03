先前大陸宮廷劇當紅，掀起一股討論著名姓氏、血脈的討論，被封為「滿族第一大姓氏」瓜爾佳氏民國時期之後主要以「關」為漢姓，關之琳和父親關中、佟大為的妻子關悅都是其後人，人氣鮮肉鹿晗的女友關曉彤也是，先前她受訪還打趣說自己的身分是「在逃格格」。

《八旗滿洲氏族通譜》早年收錄了除愛新覺羅氏外的1114個滿洲姓氏，並記載各姓氏人物歸附滿洲統治者的時間和重要人物，其中卷一記載的就是瓜爾佳氏，歷史上知名人物有鰲拜、勝保、榮祿，民國後漢姓改為「關」，凍齡美女關之琳就是代表。

最近客串《使徒行者3》的關寶慧。（圖／翻攝自關寶慧微博）

史上「最美的周芷若」周海媚也是瓜爾佳氏後裔，去年5月她接受港媒專訪，提到自己身為瓜爾佳氏族人，小時候生活跟一般人差不多，她在廣州長大，過年時會回到家鄉，她回憶當時大人都會用滿州話聊天，但她一句也聽不懂，家中也沒特別習俗，祖先曾是廣州的縣令，等同於現代的市長。

佟大為的妻子關悅。（圖／翻攝自關小悅joy微博）

《二十不惑》的關曉彤自嘲是在逃格格。（圖／翻攝自關曉彤微博）

而除了周海媚、關之琳外，李敖前妻「70年代台灣第一大美人」胡因夢也是瓜爾佳氏後人，還有佟大為的妻子關悅、最近客串《使徒行者3》的關寶慧，今年演出《二十不惑》的關曉彤也是其一，她還自嘲是「在逃格格」，萌翻網友。

(中時新聞網)