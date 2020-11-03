奧地利首都維也納發生恐怖攻擊事件，總統府今天譴責這此暴力行為，蔡英文總統也指示外交部，表達我國政府對不幸遇難的奧國民眾及家屬誠摯的哀悼慰問之意，並請外交部掌握我國僑民的安全情形，並提供必要協助。

奧地利首都維也納當地時間2日晚間8時許（台灣時間今天凌晨），有多名槍手在市中心瑞典廣場附近的猶太教堂、餐廳、飯店等六處地點同時發動恐怖攻擊，造成多人傷亡，一名員警中槍後有生命危險，其中一名槍手引爆自己身上炸彈自殺，另名槍手被捕，但還有多名共犯在逃。

針對臺北時間今（3）日在奧地利首都維也納發生之恐怖攻擊事件，總統府發言人張惇涵表示，總統知道這不幸事件後指示外交部，表達我國政府對不幸遇難的奧國民眾及家屬誠摯的哀悼慰問之意，並請外交部掌握我國僑民的安全情形，並提供必要協助，務必確保在奧國僑民的安全。

張惇涵也代表我國政府譴責相關恐怖暴力行為，並表達我國對奧國政府與人民的支持。

(中時 )