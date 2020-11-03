本土劇男星潘逸安與老婆Vivian 1日在台北舉辦婚宴，在演藝圈人緣極佳的他廣邀眾星友，陳子玄前夫陳建隆也在受邀名單內，不過他因拍戲關係不克出席，11點開車到飯店門口拍照告訴潘逸安「不好意思我背著臭名負面的事件在身上，我一直困在這默默扛起的臭名，我很怕影響你們」。

陳建隆和陳子玄離婚時鬧得雞飛狗跳，形象驟跌至谷底，他擔心會影響到潘逸安，「拿到你的囍訊開始我一直在想該不該去，怕影響你們的形象，又怕我不好的運勢帶著濊氣影響你們，所以我決定交給老天安排，如果劇組有安排今天要錄就表示我不該去是比較好的。」

陳建隆提到有天到潘逸安家中借衣服，不敢抱對方的女兒，「我真的怕弄髒了你們，也會嚇到你女兒」想不到Vivian直接把女兒放在他手中，把陳建隆嚇了一跳，「我的手不敢一直放在女兒身上，還好小米咕沒嚎啕大哭讓我鬆了一口氣」。

最後，他以過來人身分祝福潘逸安，「恭喜你們走入了人生擁有自己的家庭溫暖階段，未來的日子好長好長，在我身上唯一可取的就是對家的初衷，你懂的，我們當老公的就是扛，沒什麼好埋怨，這是我們的家，記得不要忘了讓你們決定一起相守組成家庭的初衷。」並透露禮金由林佑星代轉交。

(中時新聞網)