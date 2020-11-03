螞蟻集團實際控制人與相關管理層2日接受了各主要監管部門的監管約談。據《北京日報》報導，螞蟻集團方面表示，螞蟻集團會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

大陸證監會網站2日晚發佈消息，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

(旺報 )