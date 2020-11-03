馬雲被約談 螞蟻集團回應：穩妥創新、擁抱監管 10:352020/11/03 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 螞蟻在上市前夕馬雲等高層被約談。(中新社資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻集團實際控制人與相關管理層2日接受了各主要監管部門的監管約談。據《北京日報》報導，螞蟻集團方面表示，螞蟻集團會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。 大陸證監會網站2日晚發佈消息，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。 (旺報 ) #馬雲 #約談 #螞蟻集團 #指導 #方針 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 螞蟻科技集團上市前夕 大陸四部門 監管約談馬雲 04:102020/11/03 兩岸要聞 螞蟻上市前夕 馬雲遭大陸4部門監管約談 03:522020/11/03 兩岸 馬雲遭人行4部門約談 掀起新舊金融辯論 11:202020/11/03 兩岸 螞蟻在陸上市前夕馬雲被約談 名嘴解析當局意圖 09:122020/11/03 財經 陸港觀盤－數位人民幣 不影響線上支付產業 04:102020/11/03 全球財經 螞蟻上市前夕 馬雲等高管遭約談 04:102020/11/03 全球財經 美國大選後 探索美中台新關係 馬習會5周年 兩岸相繼辦研討會 04:102020/11/03 兩岸要聞 川粉多激進團體 掀選後暴亂恐慌 04:102020/11/03 國際大事 雲縣3大師 入選工藝之家 04:102020/11/03 地方新聞 富邦國壽 成功申購螞蟻IPO股票 04:102020/11/03 全球財經 兩岸熱門新聞 中國大陸下令研擬家庭緊急物資儲備建議清單 引議論 - 兩岸 - 中央社 登上最後離開大陸的飛機 - 兩岸藝文 - 旺報 香港GDP結束5連跌 金管局總裁警告3大金融風險 - 兩岸 - 旺報 陸無支持傾向 少數右翼挺川普 - 焦點新聞 - 旺報 日人憂台海衝突 陸駐日大使促台儘早回歸九二共識 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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