天氣轉涼變冷，喝杯咖啡最暖心！咖啡連鎖品牌又推出好康，伯朗咖啡歡度22周年慶，連續5天買一送一活動，另外，星巴克在外送平台也有買2大杯買1送1好康，趕快揪朋友一起品味咖啡香。
伯朗咖啡
11/1到11/5 期間，推出22周年慶一系列好康活動，包含咖啡豆、沖泡類全系列商品買一送一（城堡一、城堡二、員山、礁溪、傳藝不配合本次活動。南港、小巨蛋店遇場館活動日不配合優惠，請先致電門市洽詢）；購買杯類、器具商品也享75折；在店內享用指定超值早餐優惠99元、指定午晚套餐2人同行1人免費，另有超值下午茶現折優惠等等。
星巴克
11/4 ~ 11/17期間，每日11:00後於外送平台foodpanda購買2杯大杯冰熱/風味一致的美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。
黑浮咖啡
慶祝成立9周年，凡身分證數字上有9、2、0三碼任一碼，11月全月享有咖啡買1送一1優惠（需同品項）。若3碼中2碼，再加贈經典招牌拿鐵一1杯。
cama café
全新燕麥奶、小農鮮奶品項上市，即日起～11/17推出「第2杯75折」優惠，限同口味、同冷熱、可寄杯。
全家便利商店
即日起～11/30止，全家便利商店連續30天推「Let's Café全品項咖啡第二杯七折」優惠。
OK超商
即起～11/18期間，多款人氣飲品、甜點、民生用品買一送一優惠，並於11/11當天祭出大杯美式、拿鐵享買11杯送11杯優惠。
(中時新聞網)
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