伯朗咖啡22周年慶，祭出買1送1多項優惠。（圖取自伯朗咖啡）

天氣轉涼變冷，喝杯咖啡最暖心！咖啡連鎖品牌又推出好康，伯朗咖啡歡度22周年慶，連續5天買一送一活動，另外，星巴克在外送平台也有買2大杯買1送1好康，趕快揪朋友一起品味咖啡香。

伯朗咖啡

11/1到11/5 期間，推出22周年慶一系列好康活動，包含咖啡豆、沖泡類全系列商品買一送一（城堡一、城堡二、員山、礁溪、傳藝不配合本次活動。南港、小巨蛋店遇場館活動日不配合優惠，請先致電門市洽詢）；購買杯類、器具商品也享75折；在店內享用指定超值早餐優惠99元、指定午晚套餐2人同行1人免費，另有超值下午茶現折優惠等等。

星巴克

11/4 ~ 11/17期間，每日11:00後於外送平台foodpanda購買2杯大杯冰熱/風味一致的美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。

黑浮咖啡

慶祝成立9周年，凡身分證數字上有9、2、0三碼任一碼，11月全月享有咖啡買1送一1優惠（需同品項）。若3碼中2碼，再加贈經典招牌拿鐵一1杯。

cama café

全新燕麥奶、小農鮮奶品項上市，即日起～11/17推出「第2杯75折」優惠，限同口味、同冷熱、可寄杯。

全家便利商店

即日起～11/30止，全家便利商店連續30天推「Let's Café全品項咖啡第二杯七折」優惠。

OK超商

即起～11/18期間，多款人氣飲品、甜點、民生用品買一送一優惠，並於11/11當天祭出大杯美式、拿鐵享買11杯送11杯優惠。

(中時新聞網)