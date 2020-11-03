美國總統大選投票今日登場，昨夜美股彈升預熱，台股開高49.97點、為12641.28點，收復12600關，權值股台積電(2330)領漲股價漲至440元，電子股人氣旺盛、傳產股表現也不弱，被動元件強勢領軍，台股盤中站上5日線，站上12700關卡。分析師表示，美國總統大選登場，川普與拜登到底誰會勝出還難料，川普輕稅政策有利科技業，拜登政策著重綠能、電動車，今日台系相關族群皆有利，目前第3季財報陸續公布，預期業績佳的個股將會有所表現，以技術面來看，目前日KD處低檔，台股將有反彈可期。

在盤面上，股王大立光(3008)漲幅約2%；台積電維持在平盤上方；華新集團年底作帳行情有啟動的跡象，華新科(2492)漲幅逾5.5%、瀚宇博(5469)漲幅逾4%、華邦電(2344)漲幅在3%以上；國巨(2327)因應5G、車電需求，將在高雄大發工業區擴建新廠，股價漲幅5%左右；風電族群多頭給力，上緯投控(3708)漲幅2%附近；信昌電(6173)第3季EPS1.77元，創7季高點，逼近上半年獲利總和，股價強攻漲停板58.7元；大成鋼(2027)挾著鋁捲板明年迎漲價潮，有利獲利表現，今日挑戰年線反壓2，股價漲幅3.8%。

匯率方面，新台幣兌美元開盤升值0.9分，以29.9元開出，隨著台股大漲百點，新台幣升值幅度擴大，再見28.5字頭，早盤大升3.21角，來到28.588元。

分析師表示，美國大選過程無論結果如何，經濟都無須太過憂慮，目前已公布財報的美企中，有8成以上表現都超過預期，市場長期展望仍相對正向。在歐洲方面，歐盟央行暗示12月將擴大購債規模，為市場注入一劑強心針。在台股方面，短線預估難脫震盪整理格局，支撐在半年線約12220點附近，壓力為月線約12806點附近。

(時報資訊)