受到新冠疫情影響，宅經濟讓今年NB/PC甚至顯示器和主機板及顯卡都出現業績長紅；然而，對保固服務卻帶來了新挑戰。受到遊戲玩家以及挖礦的礦工們的重度使用，甚至於更改BIOS強化效能，均造成主機板和板卡損壞維修的比率升高。業者表示，這一波的「板卡保固維修之亂」，是過去前所未見。業者在保固條款上也因應環境變遷作調整。據了解，目前微星(2377)和華碩(2357)在保固服務的條款上立場較為一致。

最近就有消費者針對微星MSI保固條款內容提出疑慮，針對此，微星在保固條款上進行補充調整，以確保消費者權益保障。

微星主機板與顯示卡報價方式說明條款變動如下：

一、針對客戶送修保固期內微星主機板與顯示卡產品，微星秉持服務之責，盡力完成修復。若遇產品停產型號，微星將以同等產品替換；若無同等產品替換，則依微星斟酌庫存與客戶協商替換升等產品，或退還產品當前等值的金額。

二、過保固期及非屬保固範圍之產品損壞(例如更新非微星官方提供之BIOS、或使用第三方工具修改/變動非微星提供之BIOS)，以非主要電子零件損壞之情況為限，經微星檢測判定可以維修者，酌收850元維修費進行維修。產品該次付費維修項目享有自維修日期起三個月之保固服務。

三、行政處理費：保固期外產品或保固期內有外在因素/人為因素損害之情況經微星科技檢測判定機況並報價，客戶決定不維修時，將向客戶酌收行政處理費300元；如判定無法修復，則不予維修，亦不收取行政處理費。

微星也明定非保固範圍，下列情形不在保固範圍內：

1.因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障或毀損者。

2.重貼、偽造變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者。

3.自行或委託未經原廠授權維修之廠商拆卸、改裝、維修或更換非原廠零件。

4.未按使用手冊規定操作或因人為不當使用而造成損壞者：包括但不限於不當之放置致產品浸水、腐蝕、掉落、擠壓或露在異常之溫度、溼度環境下。

5.未依一般正常用途及方式使用產品，包括但不限於對產品核心、顯卡記憶體頻率進行長時間不當超頻而發生之故障或毀損。

6.未經微星授權更新非微星提供之BIOS、或使用第三方工具修改/變動非微星提供之BIOS、變動為其他顯卡型號的BIOS。

7.因病毒、第三方軟體、挖礦或其他非正常使用而造成的嚴重損害。

8.產品本體內外之消耗品：如電池、耳機等消耗品。

9.產品本體以外支付配件：如紙盒、說明書等附配件。

(時報資訊)