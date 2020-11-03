根據CNBC/Change Research在大選前夕所做的民意調查，相較與川普，目前民主黨總統候選人拜登在六個關鍵搖擺州的支持率仍然保持微幅領先。

民調顯示，以亞利桑那、佛羅里達、密西根、北卡羅來納、賓夕法尼亞與威斯康辛這六大搖擺洲整體來看，拜登的民調支持率以50%領先川普的46%。

以各州分別來看，在亞利桑那州，拜登的支持率為50%，領先川普的47%。在佛州，拜登的支持率為51%，領先川普的48%。在密西根州，拜登以51%支持率領先川普的44%。

在北卡，拜登支持率為49%，川普為47%。在賓州，拜登支持率為50%，川普為46%。在威斯康辛州，拜登支持率以53%領先川普的45%。

CNBC/Change Research的另一項全國民調顯示，拜登以52%支持率領先川普的42%。目前美國約68%的選民表示已經完成投票。

雖然選舉日前的最後階段民調顯示，拜登在這場白宮之爭仍明顯保有領先優勢，但這絕非是不可逾越的優勢。

在亞利桑那、佛羅里達、北卡與賓州，拜登與川普的競爭差距已經拉近，而川普在密西根與威斯康辛這兩個民主黨鐵票倉或許還有進步空間，這兩個州在2016年幫助川普奪下白宮。

此外，根據在選舉日前夕進行的國會選舉民調，民主黨人在亞利桑那、密西根與北卡三大關鍵州的參議院競選中佔有小幅優勢。能同時拿下亞利桑那、密西根與北卡這三州的政黨，對於贏得參議院控制權極有幫助。目前共和黨在參議院以53席對上47席掌控多數。

(時報資訊)