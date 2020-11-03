根據韓國統計廳(Statistics Korea)剛公布最新數據，韓國10月核心消費者物價指數(CPI)相較於去年，僅緩增0.142%。

10月核心CPI，也就是未計入價格波動性大的食物以及油價，則是年減0.3%；再與9月年增0.6%相比，10月核心CPI月減近1個百分點，也寫下逾21年新高紀錄。

9月份CPI年增幅還有到0.855%水位，但10月卻狂掉至0.142%，也使得10月CPI增幅，創下過去4個月來新低紀錄。今年6月CPI指數雖持平，但當時年增率已連續4個月都是增加的。

兩個月前，韓國政府通過第4次預算追加案，計畫投入逾12兆韓元，補助因疫情受影響的小型業者，自營商與弱勢團體。紓困案中，有一項政府補貼13歲以上國民手機費兩萬韓元，約18美元。韓國統計廳官員表示，除了上述手機費用補貼外，低油價也是讓10月CPI下跌主因之一。

10月石化產品價格，年減率達14%，減幅大於9月的12%，是因為上游原料油價便宜，加上韓元兌美元升值所致。同期生鮮食物價格年漲幅雖近20%，但與9月21.5%年增率相比，已有下降現象。

新冠肺炎衝擊，加上低油價，已讓韓國今年通膨增長率縮小不少。市場人士認為，當時已創下8個月新低的5月0.3%通膨年減率，應該就是一個警訊。

至於11月韓國CPI會表現如何，統計廳官員認為，年底傳統購物季買氣是否縮手，以及新冠肺炎疫情後勢如何發展，都將是觀察重點。

根據過去45年以來統計，韓國核心CPI平均變化幅度在3.242%左右。期間，正成長增幅於1980年12月來到最高，為30.5%，至於最大負成長，則出現在1999年5月，為0.35%。

(時報資訊)