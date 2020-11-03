聯發科(2454)第四季營運淡季不淡，營收有機會相較第三季持平，但相較去年同期成長最高上看5成，法人依照財測推估，聯發科第四季每股獲利落在6.89~8.42元，全年獲利相當有機會挑戰賺進2個股本，聯發科今股價反彈，開高走高，漲幅一度近3%，站回5日線、朝月線靠攏。

由於新台幣升值，加上華為禁令上路，聯發科預估第四季單季營收預估在895~973億元之間，相較第三季季減少0~8%，但依舊相較去年同期年增加38%~50%，毛利率落在42~45%，營業利益率落在 13.6~15.3%，法人以此推估，聯發科第四季每股獲利落在6.89~8.42元，整體表現淡季不淡，全年獲利相當有機會挑戰賺進2個股本。

聯發科手機晶片市佔率持續提升，數據顯示，聯發科今年第二季在全球手機主晶片SoC(系統單晶片)市場市佔率26%，位居第二大，僅次於第一大的高通、市佔率29%，而在全球前五大手機SoC品牌中，三星、Apple、海思皆主要供貨自家品牌手機，預估2021年在華為、海思退出歐美手機外銷市場後，空缺出來的手機市場將由高通、聯發科、三星瓜分，而聯發科2021年在大陸自主品牌手機市場又將佔據45%的市佔率，2022年將進一步提升到55%以上。

除智慧型手機市場穩定成長外，NB相關IC也是聯發科明年主要成長動能，今年新冠肺炎疫情使得居家工作、遠距教學需求暴增，帶動相關的WiFi主晶片、PMIC(電源管理IC)、Chromebook CPU需求勁揚，2021第一季採用6奈米製程的CPU將搭載於宏碁(2353)Chromebook上， 與英特爾合作的T-700的5G Modem晶片將搭載於HP、Dell筆記型電腦上，聯發科在推出搭載於NB的新產品，且滲透率持續增加，也將是聯發科2021年主要成長動能，故就長線前景來看，聯發科2021年持續樂觀。

(時報資訊)