民眾使用電子支付交易攀升，愈來愈多的商家接受LINE Pay消費，並使用LINE POINTS，LINE官方帳號代理商知識科技(7551)推出「POINTS點數機器人」，提供商家簡單發放LINE POINTS的工具，將於11月擴大對外推廣，希望協助中小店家掌握後疫情宅經濟的掌中商機。另外，知識科技也開發了「GMB我的商家負評回覆分店管理系統」，提供連鎖店家「Google我的商家」眾多分店管理不易的解決辦法。

以往店家要提供獎勵型的優惠活動給消費者，大多是透過紙本優惠券，但LINE POINTS等電子貨幣有不易遺失及環保優勢。隨著台灣的LINE用戶數量益趨增加，從百貨公司到街坊小店逐漸可以使用LINE Pay消費，使得LINE POINTS的活用度也跟著水漲船高，具有等同現金的「獎勵型商品」特性，更加吸引民眾參與行銷活動的意願。

知識科技研發「POINTS點數機器人」讓商家只要透過LINE快速簡易的操作即可儲值，設定獎勵名額以及每次活動的回饋點數，快速進行商家的LINE POINTS贈點活動。而消費者也可簡單領取LINE POINTS，現場掃描QR Code直接領取，或是私訊傳送連結給消費者領取點數。

知識科技執行長任正偉表示，有實際用途的LINE POINTS回饋讓消費者有感，進而促使消費者能關注商家社群平台。他指出，實體店面以「消費滿額送」或是搭配社群平台的操作，增加曝光機會，此種新型態的行銷方式，能有效拓展商家的知名度。

除了「POINTS點數機器人」外，知識科技也推出創新的「GMB我的商家負評回覆分店管理系統」。「Google我的商家」是商家能夠快速取得消費者回饋的管道之一，透過「GMB我的商家負評回覆分店管理系統」，連鎖商家只需登入管理後台，即可一次掌握各家連鎖分店在「Google我的商家」上的資訊，包括負評回覆、排程貼文、數據排名、產品等皆可一目了然，有助於做到更好的連鎖店監管，保障各店面的經營品質，協助商家推出更合適的行銷活動。「GMB我的商家負評回覆分店管理系統」預計於年底前可望上線使用。

(時報資訊)